СМИ назвали следующего соперника боксёра Ковалёва

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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв в следующем поединке сразится с кубинцем Салливаном Баррерой.
СМИ назвали следующего соперника боксёра Ковалёва
  • Reuters

Об этом сообщает портал BoxingScene со ссылкой на источники. Бой Ковалёва и Барреры пройдёт 25 апреля и станет главным поединком вечера бокса в Индио, штат Калифорния. Регламент встречи — 12 раундов.

В последнем бою, который прошёл в ноябре 2019 года, россиянин проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и утратил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации.

Ранее сообщалось, что боксёр Ковалёв объявил о начале подготовки к следующему бою.

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