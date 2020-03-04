СМИ назвали следующего соперника боксёра Ковалёва

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв в следующем поединке сразится с кубинцем Салливаном Баррерой.

Об этом сообщает портал BoxingScene со ссылкой на источники. Бой Ковалёва и Барреры пройдёт 25 апреля и станет главным поединком вечера бокса в Индио, штат Калифорния. Регламент встречи — 12 раундов.

В последнем бою, который прошёл в ноябре 2019 года, россиянин проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и утратил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации.

Ранее сообщалось, что боксёр Ковалёв объявил о начале подготовки к следующему бою.