Боксёр Ковалёв объявил о начале подготовки к следующему бою

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв объявил о начале подготовки к следующему бою.

«И снова к началу, начать всё сначала, что для меня уже не ново, потому что это профессиональный бокс. Сегодня начинаю свой тренировочный лагерь к предстоящему бою», — написал Ковалёв в своём Instagram.

Он также отметил, что имя соперника и дата проведения боя будут объявлены позднее.

В последнем бою 36-летний Ковалёв проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, потеряв титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Ранее сообщалось, что боксёр Ковалёв может вернуться на ринг 25 апреля в США.