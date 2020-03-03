Боксёр Ковалёв объявил о начале подготовки к следующему бою

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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв объявил о начале подготовки к следующему бою.
Боксёр Ковалёв объявил о начале подготовки к следующему бою
  • Reuters

«И снова к началу, начать всё сначала, что для меня уже не ново, потому что это профессиональный бокс. Сегодня начинаю свой тренировочный лагерь к предстоящему бою», — написал Ковалёв в своём Instagram.

Он также отметил, что имя соперника и дата проведения боя будут объявлены позднее.

В последнем бою 36-летний Ковалёв проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, потеряв титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Ранее сообщалось, что боксёр Ковалёв может вернуться на ринг 25 апреля в США.

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