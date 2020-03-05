Зеппельт заявил, что Россия отказала ему в выдаче визы

Немецкому журналисту Хайо Зеппельту, автору документальных фильмов о допинге в российском спорте, отказано во въезде в Россию.

«Россия остаётся упрямой. Сегодняшнее письмо из Москвы: власти вновь отказывают мне во въезде в страну после фильмов о российском допинг-скандале. Будь то частный визит или в качестве сотрудника ARD. Официальное письмо из визового центра: «Вам запрещён въезд в Российскую Федерацию», — гласит пост Зеппельта в Twitter.

В 2018 году немцу разрешили приехать в Россию на чемпионат мира по футболу, но журналист отказался от поездки из соображений безопасности.

Ранее глава департамента расследований WADA заявил, что не ставил перед собой цели очернить Россию.