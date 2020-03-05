Зеппельт заявил, что Россия отказала ему в выдаче визы
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«Россия остаётся упрямой. Сегодняшнее письмо из Москвы: власти вновь отказывают мне во въезде в страну после фильмов о российском допинг-скандале. Будь то частный визит или в качестве сотрудника ARD. Официальное письмо из визового центра: «Вам запрещён въезд в Российскую Федерацию», — гласит пост Зеппельта в Twitter.
В 2018 году немцу разрешили приехать в Россию на чемпионат мира по футболу, но журналист отказался от поездки из соображений безопасности.
Ранее глава департамента расследований WADA заявил, что не ставил перед собой цели очернить Россию.