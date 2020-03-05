Матыцин выразил надежду на удачное выступление сборной России по футболу на Евро-2020

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Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что сборная России по футболу сможет порадовать своих болельщиков на чемпионате Европы 2020 года.
Матыцин выразил надежду на удачное выступление сборной России по футболу на Евро-2020
  • РИА Новости

«Министерство спорта активно участвует в реализации программ развития футбола на территории России в рамках нашей компетенции, в организации крупных международных проектов, в том числе и по подготовке сборной команды страны. Надеюсь, что она порадует всех любителей футбола на чемпионате Европы — 2020. Мы заинтересованы в том, чтобы государственная политика и деятельность общественных организаций в лице федераций всегда была скоординирована», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее Черчесов объяснил, почему сборная России сыграет со Швецией и Молдавией в контрольных матчах.

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