Сотрудник РФС подтвердил, что болен коронавирусом

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Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров сообщил, что анализы подтвердили у него заболевание коронавирусом.
Сотрудник РФС подтвердил, что болен коронавирусом
  • РИА Новости

«Вирус у меня подтвердился в третьем анализе. Его не было в крови, но обнаружили в слюне. Как мне говорят, он очень слабо виден, поэтому врачи так долго и сомневались. Мне прописали симптоматическое лечение. Есть симптом — его и лечат. В моём случае только долечивают лёгкий кашель, всё остальное у меня в порядке. Температуры уже давно нет, а общее самочувствие вполне нормальное», — написал Беров в своём Instagram.

По его словам, его не выпустят из больницы, пока анализы не покажут полное отсутствие коронавируса. Он также отметил, что его родных уже отпускают после трёх сданных анализов.

В феврале Беров вернулся из Италии и был доставлен в московскую инфекционную больницу №1.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин заявил, что проведение Евро-2020 не находится под угрозой из-за коронавируса.

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