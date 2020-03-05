Сотрудник РФС подтвердил, что болен коронавирусом

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров сообщил, что анализы подтвердили у него заболевание коронавирусом.

«Вирус у меня подтвердился в третьем анализе. Его не было в крови, но обнаружили в слюне. Как мне говорят, он очень слабо виден, поэтому врачи так долго и сомневались. Мне прописали симптоматическое лечение. Есть симптом — его и лечат. В моём случае только долечивают лёгкий кашель, всё остальное у меня в порядке. Температуры уже давно нет, а общее самочувствие вполне нормальное», — написал Беров в своём Instagram.

По его словам, его не выпустят из больницы, пока анализы не покажут полное отсутствие коронавируса. Он также отметил, что его родных уже отпускают после трёх сданных анализов.

В феврале Беров вернулся из Италии и был доставлен в московскую инфекционную больницу №1.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин заявил, что проведение Евро-2020 не находится под угрозой из-за коронавируса.