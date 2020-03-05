Матыцин рассказал об основном элементе стратегии Министерства спорта России

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал об основном элементе стратегии ведомства — «Спорт-2030».
Матыцин рассказал об основном элементе стратегии Министерства спорта России
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«В течение трёх-четырёх месяцев должны выйти на завершающий этап, представить стратегию правительству, президенту. Основным элементом является создание массового спорта, физкультуры (при всём уважении к спорту высших достижений), формирование резерва», — сказал Матыцин на конференции «Профессия — футбол».

Он подчеркнул, что для успеха профессиональных спортсменов необходимо выстроить грамотную систему подготовки кадров.

Ранее Матыцин заявил, что спорт должен формировать взгляд политиков на развитие общества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить