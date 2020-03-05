Матыцин рассказал об основном элементе стратегии Министерства спорта России

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал об основном элементе стратегии ведомства — «Спорт-2030».

«В течение трёх-четырёх месяцев должны выйти на завершающий этап, представить стратегию правительству, президенту. Основным элементом является создание массового спорта, физкультуры (при всём уважении к спорту высших достижений), формирование резерва», — сказал Матыцин на конференции «Профессия — футбол».

Он подчеркнул, что для успеха профессиональных спортсменов необходимо выстроить грамотную систему подготовки кадров.

Ранее Матыцин заявил, что спорт должен формировать взгляд политиков на развитие общества.