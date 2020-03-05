Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ
- Reuters
- © Kim Klement-USA TODAY Sports
Эпизод произошёл на 11-й минуте второго периода.
Проворов около борта провёл жёсткий силовой приём против капитана «Кэпиталз». Арбитры не увидели нарушения правил, а Овечкин смог продолжить игру.
Ранее сообщалось, что два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон» в НХЛ.
Provorov takes Ovechkin into the boards pic.twitter.com/sBUWRGbCMq— Brandon Murphy (@2Murphy8) March 5, 2020