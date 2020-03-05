Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ

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Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Эпизод произошёл на 11-й минуте второго периода.

Проворов около борта провёл жёсткий силовой приём против капитана «Кэпиталз». Арбитры не увидели нарушения правил, а Овечкин смог продолжить игру.

Ранее сообщалось, что два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон» в НХЛ.

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