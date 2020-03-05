Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон» в НХЛ

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«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон» в НХЛ
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу гостей — 5:2.

В составе «Флайерз» шайбы забросили Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Тайлер Питлик, россиянин Иван Проворов и Скотт Лотон. Проворов также сделал результативную передачу. У хозяев отличились Ларс Эллер и Гарнет Хэтэуэй.

Российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

Для «Филадельфии» эта победа стала седьмой подряд.

Ранее четыре очка Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» разгромить «Оттава Сенаторз» в НХЛ.

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