Семак высказался о поведении фанатов «Зенита» на матче с «Ахматом»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поведение болельщиков петербургской команды во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу с грозненским «Ахматом».
Семак высказался о поведении фанатов «Зенита» на матче с «Ахматом»
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«Конечно, традиции нужно чтить и уважать. Что касается наших болельщиков, это их привычное состояние. Не все всё правильно поняли. Понимаю, что здесь их поведение было воспринято таким образом. Сложно сказать, знали ли они и многие ли знали о местных традициях. Мы разберёмся и пообщаемся с болельщиками», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

В конце основного времени матче болельщики грозненской команды эмоционально отреагировали и направились к гостевому сектору, так как фанаты «Зенита» разделись до пояса. Из-за этого игра была приостановлена на несколько минут.

Ранее Семак прокомментировал победу над «Ахматом» в Кубке России.

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