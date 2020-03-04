Семак о матче с «Ахматом»: это была настоящая кубковая игра

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

«Это была настоящая кубковая игра. Мы владели инициативой по ходу матча, но не смогли воплотить её в забитые мячи. Допустили ошибку в обороне, связанную с пенальти, абсолютно необязательную. Стандарты, контратаки и подобные ситуации, которые могли привести к пенальти, возможно, были. К сожалению, мы поставили себя в сложное положение, когда пришлось отыгрываться», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Он отметил, что, уже сравняв счёт, команде не удалось реализовать множество создаваемых моментов.

«Мы могли и должны были доводить до ещё одного забитого мяча. В целом тяжёлый, настоящий кубковый матч. Градус напряжённости был высоким. Но мы сегодня в любом случае заслужили победу», — добавил специалист.

«Зенит» в добавленное время победил «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу, где сыграет со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России.