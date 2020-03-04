Тедеско рассказал о плане на матч с ЦСКА в Кубке России

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско сказал, на что делал акцент в ходе подготовки к матчу с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России по футболу.

«Мы изучали соперника и видели, что у него есть проблема на контратаках. Поэтому делали ставку на них, но это была лишь часть нашего плана. Они же сегодня больше атаковали правым флангом, пытались нас там запереть», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

По словам наставника красно-белых, оба коллектива действовали по одинаковой схеме, а в таких условиях всегда сложно найти свободное пространство на поле.

Ранее главный тренер «Спартака» прокомментировал отказ наставника ЦСКА Виктора Гончаренко пожать ему руку после матча.