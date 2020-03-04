Тедеско поделился мнением об отказе Гончаренко пожать ему руку после матча
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал эпизод с наставником ЦСКА Виктором Гончаренко, который отказался пожать ему руку после окончания встречи.
- Доменико Тедеско
- РИА Новости
«Проблем нет. Игра получилась эмоциональной. Всё может произойти», — сказал Тедеско на пресс-конференции.
Ранее наставник красно-белых прокомментировал победу над ЦСКА в Кубке России по футболу.
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