Тедеско поделился мнением об отказе Гончаренко пожать ему руку после матча

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал эпизод с наставником ЦСКА Виктором Гончаренко, который отказался пожать ему руку после окончания встречи.

Доменико Тедеско

РИА Новости

«Проблем нет. Игра получилась эмоциональной. Всё может произойти», — сказал Тедеско на пресс-конференции. Ранее наставник красно-белых прокомментировал победу над ЦСКА в Кубке России по футболу.