Гончаренко об эпизоде с Тедеско: футбол — эмоциональный вид спорта

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал эпизод со своим отказом от рукопожатия с наставником столичного «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России по футболу.

«Что там было, там и останется. Это эмоции. У нас очень много предупреждений и штрафов за малейшее нарушение. Футбол — эмоциональный вид спорта. Никому же не надо, чтобы мы сидели в ложе», — заявил Гончаренко.

Тедеско после финального свистка подошёл к Гончаренко и протянул ему руку, но тот оттолкнул немецкого специалиста, отказавшись от рукопожатия.

ЦСКА в большинстве проиграл «Спартаку» со счётом 2:3 и не сумел выйти в полуфинал Кубка России.

Ранее Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не сумел реализовать большинство в матче со «Спартаком».