Тедеско считает, что «Спартаку» будет сложно пробиться в еврокубки через РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 1/4 финала Кубка России по футболу с ЦСКА высказался о важности успешного выступления на турнире для его команды.

«Кубок настолько же важен для ЦСКА. Думаю, они тоже хотят его выиграть. Все команды, которые дошли до такой стадии, хотят его завоевать. Да, через первенство России нам будет непросто пробиться в еврокубки. Если мы заслужим право играть там, то так тому и быть, а если нет — так нет», — заявил Тедеско в эфире «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт 4 марта на «Открытие Арене». Начало в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что, по мнению Валерия Кечинова, «Спартак» обыграет ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.