Легкоатлет Белоконь дисквалифицирован на два года за допинг

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила о дисквалификации бегуна Андрея Белоконя за нарушение антидопинговых правил.
Легкоатлет Белоконь дисквалифицирован на два года за допинг
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, спортсмен отстранён на два года по статье, подразумевающей выявление у него запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров.

Отсчёт дисквалификации ведётся с 31 июля 2018 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные на Кубке России по лёгкой атлетике 2018 года.

Ранее сообщалось, что трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет.

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