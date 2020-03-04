Легкоатлет Белоконь дисквалифицирован на два года за допинг

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила о дисквалификации бегуна Андрея Белоконя за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, спортсмен отстранён на два года по статье, подразумевающей выявление у него запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров.

Отсчёт дисквалификации ведётся с 31 июля 2018 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные на Кубке России по лёгкой атлетике 2018 года.

Ранее сообщалось, что трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет.