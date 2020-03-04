Алаев рассказал, когда определятся новая дата и место проведения матча «Шинник» — «Урал»

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отреагировал на перенос матча 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» из-за неготовности поля в Ярославле.
Алаев рассказал, когда определятся новая дата и место проведения матча «Шинник» — «Урал»
  • @FCURAL
  • Twitter

«Мы очень огорчены. Нам непонятно, почему ФК «Шинник» не подготовил поле к матчу. Приносим извинения болельщикам из Екатеринбурга. Будем думать, как компенсировать их потери и клуба «Урал». Часть убытков болельщикам в соответствии с регламентом будет оплачена футбольным клубом «Шинник». До конца недели проведём заседания и определим новую дату и место проведения матча», — заявил Алаев.

Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться 4 марта в Ярославле.

Ранее сообщалось, что замгендиректора «Шинника» считает неправильным перенос матча Кубка России с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить