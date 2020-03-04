Алаев рассказал, когда определятся новая дата и место проведения матча «Шинник» — «Урал»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отреагировал на перенос матча 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» из-за неготовности поля в Ярославле.

«Мы очень огорчены. Нам непонятно, почему ФК «Шинник» не подготовил поле к матчу. Приносим извинения болельщикам из Екатеринбурга. Будем думать, как компенсировать их потери и клуба «Урал». Часть убытков болельщикам в соответствии с регламентом будет оплачена футбольным клубом «Шинник». До конца недели проведём заседания и определим новую дату и место проведения матча», — заявил Алаев.

Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться 4 марта в Ярославле.

Ранее сообщалось, что замгендиректора «Шинника» считает неправильным перенос матча Кубка России с «Уралом».