Замгендиректора «Шинника» считает неправильным перенос матча Кубка России с «Уралом»

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора ярославского «Шинника» Валерий Фролов прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом».
Замгендиректора «Шинника» считает неправильным перенос матча Кубка России с «Уралом»
  • @FCURAL
  • Twitter

«Я считаю, неправильно сделали, что перенесли игру. Инспектор поставил тройку. А какое поле бывает весной? Оно ровное. Травы нет, но откуда она может быть? Тренировка на поле до этого ничего не решила, поле какое было, такое и осталось: на троечку. Трава не выросла, но откуда она вырастет?» — цитирует Фролова Sport24.

Встреча «Шинник» — «Урал» была перенесена из-за состояния поля на стадионе в Ярославле.

Ранее сообщалось, что матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за состояния поля в Ярославле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить