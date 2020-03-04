Замгендиректора «Шинника» считает неправильным перенос матча Кубка России с «Уралом»

Заместитель генерального директора ярославского «Шинника» Валерий Фролов прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом».

«Я считаю, неправильно сделали, что перенесли игру. Инспектор поставил тройку. А какое поле бывает весной? Оно ровное. Травы нет, но откуда она может быть? Тренировка на поле до этого ничего не решила, поле какое было, такое и осталось: на троечку. Трава не выросла, но откуда она вырастет?» — цитирует Фролова Sport24.

Встреча «Шинник» — «Урал» была перенесена из-за состояния поля на стадионе в Ярославле.

Ранее сообщалось, что матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за состояния поля в Ярославле.