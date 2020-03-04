Фан-клуб «Динамо» рассказал о баннере с отрубленными свиными головами, который запретила РПЛ

Активные болельщики «Динамо» рассказали, почему на трибуне хозяйского фан-клуба не было баннера во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (0:2).

«Данный перформанс был придуман нами ещё до Нового года и согласован с клубом. До того, как был нарисован. Примерно за два часа до стартового свистка матча сотрудники правоохранительных органов сообщили нам о том, что на перформанс был наложен запрет. Кем и по каким причинам, нам, разумеется, не сказали. Затем баннер был конфискован и вынесен за пределы стадиона. После матча плакат под конвоем отправился в отделение полиции, после чего был перевезён в другое отделение. Лишь сегодня мы получили возможность забрать перформанс! Это вопиющий случай в истории российского фанатизма, когда нам не просто запрещают какой-либо перформанс, а изымают его без каких-либо объективных причин», — гласит сообщение группы ВКонтакте «Ультрас Динамо» 2009».

Данный плакат был запрещён руководством РПЛ, которое сочло его провокационным.

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