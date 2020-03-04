Матыцин заявил, что не видит причин для отмены спортивных соревнований из-за коронавируса

Короткая ссылка
Глава Министерства спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство не видит причин для отмены спортивных соревнований из-за угрозы распространения коронавируса.
Матыцин заявил, что не видит причин для отмены спортивных соревнований из-за коронавируса
  • АГН «Москва»

«Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации с коронавирусом. Сегодня мы не видим рисков отмены спортивных мероприятий, но осознаём всю сложность ситуации, потому на уровне регионов, городов и федеральном уровне работаем слаженно, обмен информацией происходит оперативно. В случае возникновения каких-либо тревог или заболеваний, даже не связанных с коронавирусом, считаю, что отечественные медицинские службы обладают всеми необходимыми знаниями и оборудованием, чтобы выйти из любой ситуации. Все обеспокоены ситуацией по коронавирусу, но мы уже приняли меры, которые позволяют профилактически минимизировать риски», — заявил министр.

В настоящее время коронавирус был зафиксирован на территории более 70 стран мира.

Ранее сообщалось, что на этапе КМ по биатлону в Нове-Место отменены пресс-конференции из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить