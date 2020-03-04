Матыцин заявил, что не видит причин для отмены спортивных соревнований из-за коронавируса

Глава Министерства спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство не видит причин для отмены спортивных соревнований из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации с коронавирусом. Сегодня мы не видим рисков отмены спортивных мероприятий, но осознаём всю сложность ситуации, потому на уровне регионов, городов и федеральном уровне работаем слаженно, обмен информацией происходит оперативно. В случае возникновения каких-либо тревог или заболеваний, даже не связанных с коронавирусом, считаю, что отечественные медицинские службы обладают всеми необходимыми знаниями и оборудованием, чтобы выйти из любой ситуации. Все обеспокоены ситуацией по коронавирусу, но мы уже приняли меры, которые позволяют профилактически минимизировать риски», — заявил министр.

В настоящее время коронавирус был зафиксирован на территории более 70 стран мира.

Ранее сообщалось, что на этапе КМ по биатлону в Нове-Место отменены пресс-конференции из-за коронавируса.