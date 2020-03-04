На этапе КМ по биатлону в Нове-Место отменены пресс-конференции из-за коронавируса
- РИА Новости
На этапе в Нове-Место были отменены пресс-конференции. Представителям СМИ запретили подходить к биатлонистам ближе, чем на 1,5 метра. В отеле не будет шведского стола для спортсменов. Также участники соревнований получат телефонный номер, по которому должны будут позвонить в случае появления симптомов недомогания.
Этап Кубка мира в Чехии пройдёт с 5 по 8 марта.
Ранее сообщалось, что Губерниев не полетит на этап КМ по биатлону в Нове-Место из-за коронавируса.