На этапе КМ по биатлону в Нове-Место отменены пресс-конференции из-за коронавируса

Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал список мер по защите от коронавируса на грядущем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

На этапе в Нове-Место были отменены пресс-конференции. Представителям СМИ запретили подходить к биатлонистам ближе, чем на 1,5 метра. В отеле не будет шведского стола для спортсменов. Также участники соревнований получат телефонный номер, по которому должны будут позвонить в случае появления симптомов недомогания.

Этап Кубка мира в Чехии пройдёт с 5 по 8 марта.

Ранее сообщалось, что Губерниев не полетит на этап КМ по биатлону в Нове-Место из-за коронавируса.