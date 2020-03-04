На этапе КМ по биатлону в Нове-Место отменены пресс-конференции из-за коронавируса

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Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал список мер по защите от коронавируса на грядущем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
На этапе КМ по биатлону в Нове-Место отменены пресс-конференции из-за коронавируса
  • РИА Новости

На этапе в Нове-Место были отменены пресс-конференции. Представителям СМИ запретили подходить к биатлонистам ближе, чем на 1,5 метра. В отеле не будет шведского стола для спортсменов. Также участники соревнований получат телефонный номер, по которому должны будут позвонить в случае появления симптомов недомогания. 

Этап Кубка мира в Чехии пройдёт с 5 по 8 марта. 

Ранее сообщалось, что Губерниев не полетит на этап КМ по биатлону в Нове-Место из-за коронавируса.

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