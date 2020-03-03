Губерниев не полетит на этап КМ по биатлону в Нове-Место из-за коронавируса

Известный комментатор Дмитрий Губерниев не полетит в Чехию на этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место из-за ситуации с распространением коронавируса.

«В связи со вспышкой коронавируса в Чехии творческая бригада программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» в Нове-Место не летит! Трансляции Кубка мира будут в полном объёме, работаем из Москвы», — написал Губерниев в своём Instagram.

Он также выразил уверенность, что отсутствие зрителей и журналистов поможет сборной России успешно выступить на этапе, который пройдёт с 5 по 8 марта.

Ранее глава IBU заявил, что решение о проведении этапа КМ в Нове-Место без зрителей принимали чешские власти.