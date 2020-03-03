Губерниев не полетит на этап КМ по биатлону в Нове-Место из-за коронавируса

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев не полетит в Чехию на этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место из-за ситуации с распространением коронавируса.
Губерниев не полетит на этап КМ по биатлону в Нове-Место из-за коронавируса
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«В связи со вспышкой коронавируса в Чехии творческая бригада программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» в Нове-Место не летит! Трансляции Кубка мира будут в полном объёме, работаем из Москвы», — написал Губерниев в своём Instagram.

Он также выразил уверенность, что отсутствие зрителей и журналистов поможет сборной России успешно выступить на этапе, который пройдёт с 5 по 8 марта.

Ранее глава IBU заявил, что решение о проведении этапа КМ в Нове-Место без зрителей принимали чешские власти.

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