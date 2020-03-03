Глава IBU о проведении этапа КМ в Нове-Место без зрителей: это было решение чешских властей
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«Это было решение чешских властей. Мы не изобретаем свои правила. Мы просто следовали решениям ВОЗ и руководства страны», — приводит слова Далина «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что IBU просто придерживается рекомендаций чешских властей, у которые располагают наибольшим количеством информации о ситуации.
«Что делать с билетами? Сейчас это в первую очередь задача организатора — уладить этот вопрос», — добавил глава IBU.
Соревнования в Нове-Место пройдут с 5 по 8 марта.
Ранее сообщалось, что Тихонов приветствует решение провести этап КМ в Нове-Место без зрителей.