Глава IBU о проведении этапа КМ в Нове-Место без зрителей: это было решение чешских властей

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал решение о проведении без зрителей этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.
Глава IBU о проведении этапа КМ в Нове-Место без зрителей: это было решение чешских властей
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Это было решение чешских властей. Мы не изобретаем свои правила. Мы просто следовали решениям ВОЗ и руководства страны», — приводит слова Далина «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что IBU просто придерживается рекомендаций чешских властей, у которые располагают наибольшим количеством информации о ситуации.

«Что делать с билетами? Сейчас это в первую очередь задача организатора — уладить этот вопрос», — добавил глава IBU.

Соревнования в Нове-Место пройдут с 5 по 8 марта.

Ранее сообщалось, что Тихонов приветствует решение провести этап КМ в Нове-Место без зрителей.

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