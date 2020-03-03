Чен: Родченков преступник, каких свет не видывал
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«Абсолютно всё здесь высосано из пальца. И сам Родченков — это преступник, каких свет не видывал. Всё это используется, чтобы опорочить российский спорт и наших спортсменов. На месте МОК, WADA, CAS и других организаций я бы уже старалась от этой фамилии абстрагироваться. Всё, что с ней связано, очень тухло пахнет. Понятно, что всё это было фальсифицировано. И сам Родченков — это фальсификатор самого большого масштаба. Дела, основанные по его наветам, должны закрываться», — цитирует Чен «Спорт-экспресс».
В ноябре 2017 года МОК пожизненно дисквалифицировал биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину за нарушение антидопинговых правил. Обвинения были основаны на информации от бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Спортсменки были лишены медалей Олимпиады-2014 в Сочи в эстафете. Впоследствии россиянки поддали апелляцию в CAS. В ходе разбирательства выяснилось, что подписи Родченкова на документах, предоставленных МОК, являются поддельными.
Ранее адвокат рассказал, когда ожидать вердикта по делу биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой.