Шубенков назвал встречу с главой World Athletics позитивным сигналом для российских легкоатлетов

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о недавней встрече с главой World Athletics Себастьяном Коу, на которой он присутствовал вместе с Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.

«Встреча прошла нормально. Коу нам уделил примерно полчаса. Диалог был двухсторонним, он представил своё видение ситуации в российской лёгкой атлетике, рассказал, что надо сделать нашей федерации, чтобы продвинуться вперёд. Его также интересовало, какое вообще состояние дел в нашей лёгкой атлетике. Нам было важно, что с нами пошли на контакт. Сам Коу не обещал скорого допуска к международным стартам, поскольку решение будет принимать совет. Но, повторюсь, важен уже сам факт того, что он уделил нам время. Считаю, что это серьёзный сигнал, что World Athletics готова пойти нам навстречу», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

В настоящее время российские легкоатлеты не имеют возможности выступать на международных стартах, поскольку Всероссийская федерация лёгкой атлетики находится под санкциями World Athletic.

Ранее в World Athletics рассказали о встрече с Ласицкене, Сидоровой и Шубенковым.