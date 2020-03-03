В World Athletics рассказали о встрече с Ласицкене, Сидоровой и Шубенковым

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В пресс-службе World Athletics рассказали о встрече с членами комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Марией Ласицкене, Анжеликой Сидоровой и Сергеем Шубенковым.
В World Athletics рассказали о встрече с Ласицкене, Сидоровой и Шубенковым
  • РИА Новости

«Три российских легкоатлета посетили штаб-квартиру World Athletics в Монако в понедельник и встретились с президентом Себастьяном Коэ, а также с исполнительным директором Джоном Риджеоном. Они объяснили свою позицию, и мы рассказали о том пути, которому следуем. Спортсмены представили письмо в совет World Athletics, заседание которого пройдёт на следующей неделе. Встреча была очень дружественной», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы World Athletics.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин. 

Ранее сообщалось, что совет World Athletics обсудит вопрос восстановления ВФЛА.

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