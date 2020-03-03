Стала известна официальная дата боя Поветкина с Уайтом

Российский боксёр Александр Поветкин проведёт поединок с временным чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Диллианом Уайтом.

«Я очень рад, что проведу поединок с Диллианом Уайтом. Уже давно шли разговоры об этом бое, но, видимо, что-то не складывалось. Диллиан — хороший, сильный боксёр. Будет интересно с ним побоксировать. Не буду делать громких заявлений, я выйду на ринг только побеждать. 2 мая зрителей ждёт хороший, красивый бокс», — цитирует боксёра пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

Пресс-конференция боксёров состоится 4 марта в Манчестере.

Ранее сообщалось, что бой Поветкина с Уайтом запланирован на начало мая в Англии.