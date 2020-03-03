Боец UFC Ромеро рассказал о встрече с 14-летним Нурмагомедовым в Дагестане

Кубинский боец смешанных единоборств Йоэль Ромеро вспомнил о том, как жил в Дагестане. а также рассказал о встрече с юным Хабибом Нурмагомедовым, в настоящее время владеющим поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

«Лучший город для борьбы — Махачкала, Дагестан. Я там жил там три месяца. Лишь в моей весовой категории шесть-семь чемпионов мира из Дагестана», — сказал боец на пресс-конференции.

Также 42-летний боец вспомнил первую встречу в США с Хабибом Нурмагомедовым, в ходе которой россиянин напомнил, как впервые встретился с кубинцем, когда ему было 14 лет.

«У меня был бой, я только что прошёл взвешивание и направлялся в отель. Он меня догнал, похлопал по плечу и спросил: Йоэль, помнишь меня? Я: нет, кто ты? Он: меня зовут Хабиб Нурмагомедов, я встретил тебя, когда ты ещё жил в Дагестане. Это было во время большого турнира Али Алиева, ему было всего 14 лет. Он сказал, что теперь выыступает в UFC. Я его поздравил и мы пожали руки. Посмотрите, каков он сейчас», — добавил Ромеро.

Ранее Уайт предположил, что Макгрегор может не дождаться реванша с Нурмагомедовым.