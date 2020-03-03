СМИ: Матч ЛЧ «Ювентус» — «Лион» может пройти без зрителей из-за коронавируса
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Об этом сообщает L'Equipe.
Из-за распространения коронавируса в Италии многие футбольные матчи были перенесены или проходили без зрителей, в том числе прошедшая 27 февраля игра Лиги Европы между миланским «Интером» и болгарским «Лудогорцем», а чемпионат Швейцарии и вовсе был приостановлен, по предварительным данным, до 23 марта.
Матч «Ювентус» — «Лион» должен состояться в Турине 17 марта.
Ранее сообщалось, что президент ФИФА призвал не поддаваться панике из-за коронавируса.