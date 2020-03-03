СМИ: Матч ЛЧ «Ювентус» — «Лион» может пройти без зрителей из-за коронавируса

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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и французским «Лионом» может пройти при пустых трибунах в связи со вспышкой коронавируса.
СМИ: Матч ЛЧ «Ювентус» — «Лион» может пройти без зрителей из-за коронавируса
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает L'Equipe.

Из-за распространения коронавируса в Италии многие футбольные матчи были перенесены или проходили без зрителей, в том числе прошедшая 27 февраля игра Лиги Европы между миланским «Интером» и болгарским «Лудогорцем», а чемпионат Швейцарии и вовсе был приостановлен, по предварительным данным, до 23 марта.

Матч «Ювентус» — «Лион» должен состояться в Турине 17 марта.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА призвал не поддаваться панике из-за коронавируса.

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