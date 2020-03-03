Глава УЕФА призвал ужесточить наказание за проявление расизма в футболе

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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение о проблеме расовой неприязни в современном футболе.
Глава УЕФА призвал ужесточить наказание за проявление расизма в футболе
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Нужны перемены. Мы должны начать с применения правил, которые у нас уже есть. Это стало бы хорошей отправной точкой. Мы не должны бояться наказывать за расизм. Где угодно. Без исключений», — приводит слова Чеферина Sky Sports.

Он отметил, что УЕФА делает всё, что в силах организации, но большое количество случаев лишь подтверждает, что это серьёзная проблема и нужно делать для её решения ещё больше.

«Футбол — это прежде всего праздник жизни, сообщества и единства. Это о том, как делиться с другими. Проблема не на футбольном поле, где разнообразия больше, чем в любом другом виде спорта. Проблема в нашем обществе. И это нужно прекратить», — добавил глава УЕФА.

Ранее сообщалось, что немецкие болельщики сдали в полицию фаната, оскорблявшего футболиста по расовому признаку.

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