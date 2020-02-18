Немецкие болельщики сдали в полицию фаната, оскорблявшего футболиста по расовому признаку
- Reuters
Как сообщает Bild, во время поединка один из фанатов хозяев позволил себе оскорбить футболиста «Вюрцбургера» Лероя Квадво по расовому признаку, изобразив обезьяну. Подобное поведение не встретило одобрения у других болельщиков «Мюнстера». Они начали скандировать: «Проваливай, нацист», а также выгонять фаната со стадиона. Помимо этого, болельщики пожаловались на мужчину в полицию, которая после разбирательства арестовала расиста.
За проявление расовой дискриминации фанату грозит тюремное заключение сроком на пять лет и запрет на посещение любых футбольных матчей на территории Германии.
Ранее сообщалось, что футболист «Порту» Марега покинул поле после расистских оскорблений.