Немецкие болельщики сдали в полицию фаната, оскорблявшего футболиста по расовому признаку

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На матче третьей футбольной лиги Германии между «Пройсен Мюнстер» и «Вюрцбургер Киккерс» был арестован фанат, изображавший обезьяну.
Немецкие болельщики сдали в полицию фаната, оскорблявшего футболиста по расовому признаку
  • Reuters

Как сообщает Bild, во время поединка один из фанатов хозяев позволил себе оскорбить футболиста «Вюрцбургера» Лероя Квадво по расовому признаку, изобразив обезьяну. Подобное поведение не встретило одобрения у других болельщиков «Мюнстера». Они начали скандировать: «Проваливай, нацист», а также выгонять фаната со стадиона. Помимо этого, болельщики пожаловались на мужчину в полицию, которая после разбирательства арестовала расиста.

За проявление расовой дискриминации фанату грозит тюремное заключение сроком на пять лет и запрет на посещение любых футбольных матчей на территории Германии. 

Ранее сообщалось, что футболист «Порту» Марега покинул поле после расистских оскорблений.

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