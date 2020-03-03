Тихонов высказался о возможной фальсификации подписей Родченкова

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал информацию о возможной фальсификации подписей Григория Родченкова в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

«Я в это стараюсь не лезть. Знал ли я Родченкова? Я с Гришей пересекался. У нас его с ног до головы обмазали дерьмом. А он ведь один из лучших выпускников МГУ. И здесь возникает вопрос: разве люди бегут от хорошего спортивного руководства?» — приводит слова Тихонова «Советский спорт».

В качестве примера он привёл ситуацию с дисквалификацией теннисистки Марии Шараповой.

«Вот вам пример головотяпства и непрофессионализма её команды. Врач Серены Уильямс обратился за терапевтическими исключениями в медицинскую комиссию WADA, и ей разрешили принимать некие препараты. Почему же врач Шараповой так не сделал?» — добавил прославленный спортсмен.

О наличии поддельных подписей Родченкова 2 марта сообщил адвокат российских биатлонисток.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил на основании показаний Родченкова.

На Играх-2014 в Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призёром в эстафете с Романовой и Зайцевой.

Ранее эксперты заявили, что подписи Родченкова могли быть скопированы в документы для МОК из другого источника.