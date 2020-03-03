Президент «Интера» раскритиковал главу Серии А

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Президент миланского «Интера» Стивен Чжан выступил с критикой в адрес главы итальянской Серии А Паоло Даль Пино в связи с его методами борьбы с распространением коронавируса.
Президент «Интера» раскритиковал главу Серии А
  • © ФК Интер

«Играть с календарём и всегда ставить здоровье людей на второе место. Вы, вероятно, самый большой клоун, которого я когда-либо видел. Переносы на 24 часа, 48 часов, семь дней? Каким будет ваш следующий шаг? И сейчас вы говорите о спортивном мастерстве и честном соперничестве? Как насчёт того, что мы не защищаем своих футболистов и тренеров и просим их играть для вас 24 часа в сутки семь дней в неделю без перерыва?» — написал Чжан в своём Instagram.

Он подчеркнул, что необходимо привлечь Даль Пино к ответственности за его действия.

«Позор вам. Каждый человек в мире, неважно, болеет он за «Интер» или «Ювентус» или вообще не поддерживает никакую команду, должен быть в безопасности. Это самая важная вещь», — подытожил президент нерадзурри.

В связи с ситуацией с распространением коронавируса в Италии многие матчи были перенесены или проводились без зрителей.

Ранее сообщалось, что перенесённый на май из-за коронавируса матч Серии А «Ювентус» — «Интер» может состояться 9 марта.

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