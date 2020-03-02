Ласицкене, Сидорова и Шубенков провели встречу с представителями World Athletics
- Reuters
«В понедельник члены комиссии спортсменов Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене в Монако провели встречу с представителями World Athletics. Российские спортсмены высказали свою позицию и выслушали позицию WA по ситуации вокруг ВФЛА, а также передали письмо с обращением к членам совета организации. В связи с тем, что совет, на котором обсудят дальнейшую судьбу российской лёгкой атлетики, пройдёт уже 11—12 марта, комиссия спортсменов рассчитывает на скорое проведение переговоров между всеми заинтересованными сторонами: руководством ВФЛА, WA, Athletics Integrity Unit», — говорится на странице комиссии спортсменов ВФЛА в Instagram.
Ранее ВФЛА направила письмо в World Athletics с признанием вины по делу Лысенко.