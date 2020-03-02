ВФЛА направила письмо в World Athletics с признанием вины по делу Лысенко
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- РИА Новости
«От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения AIU в наш адрес, связанные с действиями предыдущего руководства федерации в деле Лысенко. Также от себя лично и от имени ВФЛА я принёс извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической общественности в связи с теми последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности лёгкой атлетики в связи с делом Лысенко. Надеюсь, что, пускай и с запозданием, но наши действия помогут снять с повестки дня вопрос об исключении ВФЛА из World Athletics и позволят запустить процесс выдачи нейтрального статуса нашим легкоатлетам. Сейчас наша первоочередная задача — выстраивание доброго и конструктивного диалога с World Athletics, а также как можно более быстрое возвращение наших легкоатлетов на международную арену», — заявил президент ВФЛА Евгений Юрченко.
В ноябре Независимый легкоатлетический орган (AIU) отстранил экс-президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, обвиняемого в пособничестве по делу Данила Лысенко о нарушении антидопинговых правил. Спортсмен обвинялся в подделке ряда документов о причинах пропуска допинг-тестов.
Ранее Матыцин заявил, что совместно с Минздравом планирует заняться антидопинговым образованием российских атлетов.