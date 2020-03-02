Матыцин заявил, что совместно с Минздравом планирует заняться антидопинговым образованием российских атлетов

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что имеет намерение совместно с Министерством здравоохранения осуществлять контроль за состоянием здоровья российских спортсменов, а также осуществлять антидопинговое образование.
Матыцин заявил, что совместно с Минздравом планирует заняться антидопинговым образованием российских атлетов
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Прежде всего мы будем осуществлять контроль состояния здоровья спортсменов. Это главная задача. Будем активно взаимодействовать с Министерством здравоохранения и федеральными агентствами по всем вопросам относительно состояния здоровья, обеспечения антидопингового образования и восстановления спортсменов. Врачебный штат уже установлен, как и квоты. Механизм взаимодействия очень эффективный», — заявил Матыцин.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований из-за махинаций с базой данных московской лаборатории.

Ранее Юрченко признал правомерность претензий World Athletics к ВФЛА.

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