Юрченко признал правомерность претензий World Athletics к ВФЛА

Короткая ссылка
Новый президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что согласен с претензиями Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics) к российской стороне.
Юрченко признал правомерность претензий World Athletics к ВФЛА
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Хотел бы объявить, что я обращаюсь с письмом к World Athletics с признанием правомерности претензий, которые были предъявлены к ВФЛА», — заявил Юрченко.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в связи с делом легкоатлета Даниила Лысенко, который в качестве оправдания за пропущенные допинг-тесты предоставил фальшивую справку о состоянии здоровья, полученную при помощи федерации.

Ранее сообщалось, что комиссия Минспорта России восстановила аккредитацию ВФЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить