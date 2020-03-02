Юрченко признал правомерность претензий World Athletics к ВФЛА

Новый президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что согласен с претензиями Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics) к российской стороне.

«Хотел бы объявить, что я обращаюсь с письмом к World Athletics с признанием правомерности претензий, которые были предъявлены к ВФЛА», — заявил Юрченко.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в связи с делом легкоатлета Даниила Лысенко, который в качестве оправдания за пропущенные допинг-тесты предоставил фальшивую справку о состоянии здоровья, полученную при помощи федерации.

Ранее сообщалось, что комиссия Минспорта России восстановила аккредитацию ВФЛА.