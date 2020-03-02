Юрченко признал правомерность претензий World Athletics к ВФЛА
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- РИА Новости
«Хотел бы объявить, что я обращаюсь с письмом к World Athletics с признанием правомерности претензий, которые были предъявлены к ВФЛА», — заявил Юрченко.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в связи с делом легкоатлета Даниила Лысенко, который в качестве оправдания за пропущенные допинг-тесты предоставил фальшивую справку о состоянии здоровья, полученную при помощи федерации.
Ранее сообщалось, что комиссия Минспорта России восстановила аккредитацию ВФЛА.