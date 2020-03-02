Комиссия Минспорта России восстановила аккредитацию ВФЛА
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
«Заседание комиссии состоялось. Принято решение о возобновлении аккредитации для ВФЛА», — заявил журналистам министр спорта Матыцин по итогам заседания комиссии в Москве.
В конце января Министерство спорта приостановило действие государственной аккредитации ВФЛА до 1 марта 2020 года, после чего президиум федерации в полном составе был отправлен в отставку. 28 февраля на внеочередной выборной конференции ВФЛА новым президентом федерации был избран Евгений Юрченко.
Ранее Матыцин выразил надежду на скорое восстановление полномочий ВФЛА в России.