Комиссия Минспорта России восстановила аккредитацию ВФЛА

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Комиссия Министерства спорта России приняла решение восстановить аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Комиссия Минспорта России восстановила аккредитацию ВФЛА
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Заседание комиссии состоялось. Принято решение о возобновлении аккредитации для ВФЛА», — заявил журналистам министр спорта Матыцин по итогам заседания комиссии в Москве.

В конце января Министерство спорта приостановило действие государственной аккредитации ВФЛА до 1 марта 2020 года, после чего президиум федерации в полном составе был отправлен в отставку. 28 февраля на внеочередной выборной конференции ВФЛА новым президентом федерации был избран Евгений Юрченко.

Ранее Матыцин выразил надежду на скорое восстановление полномочий ВФЛА в России.

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