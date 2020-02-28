Матыцин выразил надежду на скорое восстановление полномочий ВФЛА в России

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) могут вернуть государственную аккредитацию.

«Я уверен, что жизненный и профессиональный опыт Юрченко позволит ему найти правильное решение. В его команде в составе президиума есть настоящие профессионалы, имеющие опыт в управлении спортом. При правильном делегировании полномочий эта команда должна эффективно решать задачи. Министерство спорта планирует 2 марта провести заседание аккредитационной комиссии, где будет рассмотрен вопрос о восстановлении статуса ВФЛА. Надеюсь, что тогда её полномочия в России будут полностью восстановлены», — заявил Матыцин RT.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации.

Ранее Матыцин заявил, что лёгкая атлетика должна вновь стать королевой спорта.