Матыцин выразил надежду на скорое восстановление полномочий ВФЛА в России

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) могут вернуть государственную аккредитацию.
Матыцин выразил надежду на скорое восстановление полномочий ВФЛА в России
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я уверен, что жизненный и профессиональный опыт Юрченко позволит ему найти правильное решение. В его команде в составе президиума есть настоящие профессионалы, имеющие опыт в управлении спортом. При правильном делегировании полномочий эта команда должна эффективно решать задачи. Министерство спорта планирует 2 марта провести заседание аккредитационной комиссии, где будет рассмотрен вопрос о восстановлении статуса ВФЛА. Надеюсь, что тогда её полномочия в России будут полностью восстановлены», — заявил Матыцин RT. 

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации.

Ранее Матыцин заявил, что лёгкая атлетика должна вновь стать королевой спорта.

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