Адвокат заявил, что доказательства подделки подписей Родченкова были приняты CAS

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Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде (CAS) интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, рассказал о доказательствах подделки подписей информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Адвокат заявил, что доказательства подделки подписей Родченкова были приняты CAS
  • Reuters

«Мы получили большое количество образцов подписей Родченкова — более ста. Мы были практически уверены в том, что если принесём заключение только от российских экспертов, то ему никто не поверит. Потому мы нашли и привлекли к работе одного из лучших английских экспертов-почерковедов. Он неоднократно выступал в судах как Великобритании, так и других государств. Опыт его работы составляет более 40 лет. Он пришёл к выводу о поддельности подписей господина Родченкова. Российские и английские эксперты установили, что абсолютно все подписи Родченкова на аффидевитах являются поддельными. Такой же вывод был сделан Group-IB. Сегодня мы сделали заявление о подделке подписей, и эти доказательства были приняты к рассмотрению», — приводит слова Панича ТАСС. 

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