Пацев: разглашение доказательной базы по ходу слушаний не приветствуется арбитрами CAS

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Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал заявление российской стороны о том, что подпись Григория Родченкова в документах Международного олимпийского комитета (МОК) была подделана.
Пацев: разглашение доказательной базы по ходу слушаний не приветствуется арбитрами CAS
  • © Михаил Сербин
  • РИА Новости

«Разглашение доказательной базы по ходу слушаний со стороны адвоката, мягко сказать, не приветствуется арбитрами CAS. Это считается некорректным. Арбитры крайне негативно относятся к той стороне, которая допускает подобное разглашение. На мой взгляд, позиция относительно поддельной подписи рассчитана исключительно на внутренний рынок. Обыкновенный пиар. Это ни к чему не приведёт, а просто провоцирует дополнительный шум», — цитирует Пацева «Спорт-Экспресс».

Адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), заявил на слушаниях, что на предоставленных МОК свидетельских показаниях присутствует поддельная подпись экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Ранее сообщалось, что CAS дал МОК сутки на объяснение ситуации с поддельными подписями Родченкова.

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