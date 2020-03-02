Саночник Репилов высказался о результатах российских биатлонистов

Короткая ссылка
Победитель Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20 Роман Репилов объяснил свои слова о том, что российские саночники «отдуваются» за биатлонистов, которые не радуют наградами.
Саночник Репилов высказался о результатах российских биатлонистов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«У меня есть друзья среди биатлонистов. Я с Кирюхой Стрельцовым в одной школе учился, Семёна Сучилова знаю и Антоху Бабикова. Против спортсменов я ничего не имею, когда так говорю. Ведь ребята впахивают. Просто кто-то озвучивает всю эту пахоту, как Губерниев, например. Он же у нас «голос биатлона», который прокачал этот вид спорта. И вот за это обидно», — цитирует Репилова Sport24.

Он также предложил транслировать больше санного спорта, так как в этом виде, в отличие от биатлона, получается демонстрировать результат. Он отметил, что саночники в этом году уже принесли множество побед на домашнем чемпионате мира.

«Об этом, конечно, знали, но никто не продвигал так, как оно того заслуживало. В плане медийности у нас в стране всё плохо с санями», — добавил Репилов.

Ранее Репилов высказался о возможном выступлении на ОИ под нейтральным флагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить