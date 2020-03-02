Саночник Репилов высказался о результатах российских биатлонистов

Победитель Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20 Роман Репилов объяснил свои слова о том, что российские саночники «отдуваются» за биатлонистов, которые не радуют наградами.

«У меня есть друзья среди биатлонистов. Я с Кирюхой Стрельцовым в одной школе учился, Семёна Сучилова знаю и Антоху Бабикова. Против спортсменов я ничего не имею, когда так говорю. Ведь ребята впахивают. Просто кто-то озвучивает всю эту пахоту, как Губерниев, например. Он же у нас «голос биатлона», который прокачал этот вид спорта. И вот за это обидно», — цитирует Репилова Sport24.

Он также предложил транслировать больше санного спорта, так как в этом виде, в отличие от биатлона, получается демонстрировать результат. Он отметил, что саночники в этом году уже принесли множество побед на домашнем чемпионате мира.

«Об этом, конечно, знали, но никто не продвигал так, как оно того заслуживало. В плане медийности у нас в стране всё плохо с санями», — добавил Репилов.

Ранее Репилов высказался о возможном выступлении на ОИ под нейтральным флагом.