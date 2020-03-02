Овечкин о первом набранном очке Ковальчука за «Вашингтон»: очень рад за него

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал первое набранное его соотечественником Ильёй Ковальчуком очко за столичный коллектив в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин о первом набранном очке Ковальчука за «Вашингтон»: очень рад за него
  • Reuters

«Я очень рад за него. Он играет всё лучше и лучше. Для него это другая система и новые партнёры, но, думаю, вся команда пытается помочь ему чувствовать себя комфортно, и вы можете видеть, как он наслаждается игрой и старается показать лучшее, на что он способен», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

В прошедшей игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесота Уайлд» Ковальчук сделал результативную передачу и стал пятым россиянином, набравшим очки за три клуба в одном сезоне НХЛ.

Ранее Овечкин высказался о своей игре с «Миннесотой» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить