Овечкин о первом набранном очке Ковальчука за «Вашингтон»: очень рад за него

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал первое набранное его соотечественником Ильёй Ковальчуком очко за столичный коллектив в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я очень рад за него. Он играет всё лучше и лучше. Для него это другая система и новые партнёры, но, думаю, вся команда пытается помочь ему чувствовать себя комфортно, и вы можете видеть, как он наслаждается игрой и старается показать лучшее, на что он способен», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

В прошедшей игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесота Уайлд» Ковальчук сделал результативную передачу и стал пятым россиянином, набравшим очки за три клуба в одном сезоне НХЛ.

Ранее Овечкин высказался о своей игре с «Миннесотой» в НХЛ.