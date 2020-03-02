Овечкин высказался о своей игре с «Миннесотой» в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своей игре в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесота Уайлд».

«Почему я так хорошо играю против «Миннесоты» в гостях? Не знаю. Тут особая, эмоциональная обстановка. Наверное, потому что многие игроки родом отсюда. Это чувствуется, все заряжены и очень эмоциональны», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

В прошедшей игре Овечкин оформил дубль и отметился результативной передачей. Он был признан первой звездой матча, а также вышел на третье место в истории НХЛ по голам на выезде.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое пятое место по числу матчей в НХЛ с двумя и более шайбами.