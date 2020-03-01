Стали известны стартовые составы «Реала» и «Барселоны» на матч 26-го тура Примеры

Определились стартовые составы мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» на матч 26-го тура испанской футбольной Примеры.

Составы опубликованы в официальном Twitter-аккаунте Ла Лиги.

В составе «Реала» с первых минут на поле появятся Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Каземиро, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Иско, Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

У «Барселоны» сыграют Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Самуэль Юмтити, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Артур Рамос, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Лионель Месси и Антуан Гризманн.

Встреча состоится 1 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в 23:00 мск.

Ранее Ривалдо выразил мнение, что при Кике Cетьене «Барселона» ещё больше зависит от Месси.