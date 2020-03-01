«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» и выиграл Кубок английской лиги

«Манчестер Сити» взял верх над «Астон Виллой» в финале Кубка английской футбольной лиги.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

В составе «Сити» отличились Серхио Агуэро и Родриго Эрнандес на 20-й и 30-й минутах. «Астон Вилла» ответила голом Мбваны Саматты (41-я минута), но этого оказалось недостаточно.

Таким образом, «Манчестер Сити» третий год подряд стал обладателем Кубка лиги.

Ранее «Вулверхэмптон» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на шестое место в АПЛ.