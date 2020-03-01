«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» и выиграл Кубок английской лиги

Короткая ссылка
«Манчестер Сити» взял верх над «Астон Виллой» в финале Кубка английской футбольной лиги.
«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» и выиграл Кубок английской лиги
  • Reuters

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

В составе «Сити» отличились Серхио Агуэро и Родриго Эрнандес на 20-й и 30-й минутах. «Астон Вилла» ответила голом Мбваны Саматты (41-я минута), но этого оказалось недостаточно.

Таким образом, «Манчестер Сити» третий год подряд стал обладателем Кубка лиги.

Ранее «Вулверхэмптон» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на шестое место в АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить