«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» и выиграл Кубок английской лиги
- Reuters
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.
В составе «Сити» отличились Серхио Агуэро и Родриго Эрнандес на 20-й и 30-й минутах. «Астон Вилла» ответила голом Мбваны Саматты (41-я минута), но этого оказалось недостаточно.
Таким образом, «Манчестер Сити» третий год подряд стал обладателем Кубка лиги.
Ранее «Вулверхэмптон» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на шестое место в АПЛ.