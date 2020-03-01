«Вулверхэмптон» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на шестое место в АПЛ

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«Вулверхэмптон Уондерерс» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Вулверхэмптон» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на шестое место в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Шпоры» забили первыми, уже на 13-й минуте отличился Стивен Бергвейн. «Волки» ответили голом Мэтта Доэрти на 27-й минуте. Ещё до перерыва «Тоттенхэм» вновь вышел вперёд. На 45-й минуте отличился Серж Орье.

На 57-минуте Диогу Жота сравнял счёт, а на 73-й Рауль Хименес забил победный для «Вулверхэмптона» мяч.

Такой результат позволил «Вулверхэмптону» набрать 42 очка, сравняться с «Манчестер Юнайтед» и подняться на шестое место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Тоттенхэм», опустившийся на седьмую позицию с 40 очками.

Ранее сообщалось, что МЮ не сумел победить «Эвертон» в матче АПЛ.

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