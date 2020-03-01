МЮ не сумел победить «Эвертон» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и ливерпульский «Эвертон» сыграли вничью в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счётом 1:1.

«Эвертон» открыл счёт уже на третьей минуте благодаря голу Доминика Калверт-Льюина. МЮ ответил голом Бруну Фернандеша, забившего на 31-й минуте.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Калверт-Льюин во второй раз поразил ворота гостей, однако гол был отменён после просмотра арбитром VAR.

МЮ с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 37 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что «Уотфорд» прервал 44-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» в АПЛ.