Драчёв заявил, что СБР изучит ситуацию с отношением тренеров к Резцовой

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация изучит ситуацию с отношением тренеров к Кристине Резцовой.
Драчёв заявил, что СБР изучит ситуацию с отношением тренеров к Резцовой
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Для меня было немножко неприятно, когда Кристину, которая готовилась к каждой гонке, так ни разу и не поставили ни на один старт на чемпионате мира. Будем смотреть и разбираться, чтобы понять, в чём причина такого неуважения к спортсменке. Кадровые решения — это уже дальнейшие действия, нужно разбираться, будем делать определённые выводы по работе, которая проходила в этом году», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Резцова, попавшая в состав сборной на чемпионат мира в качестве запасной, так и не приняла участия ни в одной гонке мирового первенства. На чемпионате Европы она стала обладательницей двух серебряных медалей — в смешанной эстафете и в гонке преследования.

Ранее Сергей Чепиков высказал мнение, что Резцова выступлением на ЧЕ заслужила вызов на КМ.

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