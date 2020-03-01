Драчёв заявил, что СБР изучит ситуацию с отношением тренеров к Резцовой

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация изучит ситуацию с отношением тренеров к Кристине Резцовой.

«Для меня было немножко неприятно, когда Кристину, которая готовилась к каждой гонке, так ни разу и не поставили ни на один старт на чемпионате мира. Будем смотреть и разбираться, чтобы понять, в чём причина такого неуважения к спортсменке. Кадровые решения — это уже дальнейшие действия, нужно разбираться, будем делать определённые выводы по работе, которая проходила в этом году», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Резцова, попавшая в состав сборной на чемпионат мира в качестве запасной, так и не приняла участия ни в одной гонке мирового первенства. На чемпионате Европы она стала обладательницей двух серебряных медалей — в смешанной эстафете и в гонке преследования.

Ранее Сергей Чепиков высказал мнение, что Резцова выступлением на ЧЕ заслужила вызов на КМ.