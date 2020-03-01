Чепиков считает, что Резцова выступлением на ЧЕ заслужила вызов на КМ

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Двукратный олимпийский чемпион и вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков высказал мнение о выступлении Кристины Резцовой на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.
Чепиков считает, что Резцова выступлением на ЧЕ заслужила вызов на КМ
  • © Matthias Balk/dpa
  • globallookpress.com

«Я очень рад за Кристину, что она смогла реализоваться, для неё это хорошие перспективы на будущее. Считаю, что выступление удачное, Матвей Елисеев реализовался, на чемпионате мира, может, что-то не получалось, но тут в спринте он показал, что он один из сильнейших в мире на этой дистанции, я доволен выступлением нашей команды, хотелось бы, чтобы так же продолжили и на Кубке мира, считаю, что Матвей и Кристина заслужили право участвовать в этапах Кубка мира», — приводит слова Чепикова ТАСС.

Резцова, попавшая в состав сборной на чемпионат мира в качестве запасной, так и не приняла участия ни в одной гонке мирового первенства. На чемпионате Европы Резцова стала обладательницей двух серебряных медалей — в смешанной эстафете и в гонке преследования.

Елисеев завоевал золото в спринтерской гонке чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что сборная России стала второй в медальном зачёте ЧЕ по биатлону.

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