Сборная России стала второй в медальном зачёте ЧЕ по биатлону
- Кристина Резцова / © Алексей Филиппов
- РИА Новости
По итогам четырёх соревновательных дней, в рамках которых было разыграно десять комплектов наград, российские биатлонисты завоевали четыре медали — две золотые и две серебряные.
Первыми в медальном зачёте стали представители Белоруссии — три золотые награды и одна бронзовая.
Тройку призёров замкнули норвежцы — одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали.
Чемпионат Европы 2021 года пройдет в польском городе Душники-Здруй.
Ранее сообщалось, что Резцова завоевала серебро в пасьюте на ЧЕ по биатлону.