Сборная России стала второй в медальном зачёте ЧЕ по биатлону

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Сборная России заняла второе место в общекомандом медальном зачёте чемпионата Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Сборная России стала второй в медальном зачёте ЧЕ по биатлону
  • Кристина Резцова / © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По итогам четырёх соревновательных дней, в рамках которых было разыграно десять комплектов наград, российские биатлонисты завоевали четыре медали — две золотые и две серебряные.

Первыми в медальном зачёте стали представители Белоруссии — три золотые награды и одна бронзовая.

Тройку призёров замкнули норвежцы — одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали.

Чемпионат Европы 2021 года пройдет в польском городе Душники-Здруй.

Ранее сообщалось, что Резцова завоевала серебро в пасьюте на ЧЕ по биатлону.

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